Napoli, Todibo in pole se parte Koulibaly: il Barcellona chiede 12 milioni

Il calciomercato del Napoli che verrà non sarà probabilmente composto da numerosi acquisti di spessore. La rosa azzurra si sta infatti pian piano definendo come di assoluto valore e gli innesti futuri saranno fatti quindi in relazioni alle uscite.

Prima degli acquisti quindi sarà molto importante valutare attentamente le cessioni. Una di queste potrebbe essere Kalidou Koulibaly, per molti prossimo all’addio al Napoli. Secondo Tuttosport la dirigenza azzurra, nella persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, avrebbe già individuato il sostituto del senegalese, facendo anche qualche sondaggio, stando alle indiscrezioni.

Si tratta di Jean-Claire Todibo, giovane difensore di proprietà del Barcellona ed attualmente in prestito allo Schalke 04. Le prestazioni del francese tra le fila dei tedeschi non hanno convinto appieno il club blaugrana, il quale inoltre ha bisogno di far cassa.

Ecco allora che Todibo appare nella lista dei cedibili del Barcellona. Quello del difensore francese è un nome che al Napoli piace e non poco. Classe ’99, il calciatore è un grandissimo prospetto dal potenziale immenso. Su di lui vi è la forte concorrenza di Everton e Siviglia.

Dal punto di vista economico l’affare è relativamente semplice, con il calciatore valutato ‘appena’ 12 milioni. Le valutazioni circa alla trattativa sono questioni puramente tecnico tattiche. Ed ovviamente, come già ribadito, prima di affondare il colpo bisogna capire il futuro di Kalidou Koulibaly.