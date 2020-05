Napoli, Tonali obiettivo per il centrocampo: De Laurentiis prepara l’offerta

Quest’oggi dalla Spagna è arrivata una notizia interessantissima riguardante il Napoli ed in particolare il prossimo calciomercato. Secondo il media iberico Todo Fichajes il club azzurro avrebbe fatto registrare un’importante accelerata per Sandro Tonali, talentuoso centrocampista del Brescia.

Non solo semplici passi in avanti nella trattativa. Secondo gli iberici infatti il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe già formulato un’offerta. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro e per la società lombarda, in caso di fumata bianca, si tratterebbe della cessione più redditizia della propria storia.

Il talento italiano della scuderia di Cellino è l’obiettivo numero 1 sull’agenda del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Lo scopo è quello di aggiudicarsi un prospetto interessantissimo sia per il presente che per il futuro. Sul calciatore però non manca l’agguerrita concorrenza, soprattutto della Juventus.

Ecco perché Aurelio De Laurentiis vuole anticipare tutti e convincere il presidente del Brescia a concludere la trattativa al più presto. Ad agevolare in qualche modo l’esito positivo dell’operazione potrebbe esserci la crisi economica causata nel mondo della Serie A dal Coronavirus.

Il Brescia infatti, società italiana medio-piccola, potrebbe essere incentivata a vendere e far cassa per non sprofondare economicamente. Dall’altra parte il Napoli, vantando un tesoretto di tutto rispetto che non lo obbliga a vendere nell’immediato futuro, potrà approfittarne.