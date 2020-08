Napoli, tre azzurri sicuri dell’addio: parte la caccia ai sostituti

Come scritto in questi giorni da La Repubblica, il mercato del Napoli sarà molto folto, sia in mercato che in uscita. In particolare vi sono tre calciatori azzurri con la certezza di dire addio quest’estate: si tratta di José Maria Callejon, Allan e Fernando Llorente.

Callejon, dopo 7 anni in azzurro di onoratissima carriera, andrà via a parametro 0 essendo il suo contatto giunto alla scadenza. Una scelta di vita più che calcistica, con lo spagnolo desideroso di chiudere la propria carriera tra la propria gente della penisola iberica.

Il secondo nome, quello di Allan Marques, è molto pesante soprattutto se si pensa al suo recente passato in maglia azzurra. Appena due anni fa ad esempio il brasiliano era vicinissimo alla cessione per una cifra da capogiro, superiore ai 100 milioni. Ora invece il suo valore è calato a picco ed il suo cartellino potrebbe passare all’Everton di Carlo Ancelotti per “appena” 40 milioni.

L’ultimo nome è quello di Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo era arrivato ad inizio stagione per rafforzare il reparto offensivo azzurro, aggiungendo peso e caratteristiche utilissime all’attacco del Napoli. Dopo un buon inizio sotto la guida di Carlo Ancelotti, è uscito pian piano dai radar, per scomparire completamente con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina.

Alla luce degli addii, saranno necessari per il Napoli gli acquisti di 1 o 2 mediano di rottura a centrocampo e soprattutto di un’ala destra che si cimenti nell’arduo compito di non fare rimpiangere Callejon.