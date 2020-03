Napoli, tutto tace per il rinnovo di Callejon: Siviglia e Valencia alla finestra

In quel di Napoli fattore fondamentale quest’anno sono stati alcuni discorsi legati ad importanti rinnovi contrattuali. Tra questi spuntano sicuramente i casi di Dries Mertens e Jose Callejon, entrambi uomini chiave della squadra ed entrambi in scadenza di contratto. Se comunque per il centravanti belga le cose si sono mosse in direzione nettamente positiva, tutto invece sembra ancora tacere per l’esterno spagnolo.

Il tempo stringe e più ci si avvicina all’estate e più salgono le possibilità di vedere calleti dire addio al Napoli. Anche perché al numero 7 azzurro di certo non manca il mercato, soprattutto nella sua patria spagnola.

Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, sarebbero due nello specifico le squadre più interessate a Callejon: Siviglia e Valencia.

Avendo il contratto in scadenza a giugno, Callejon sarebbe già libero di firmare in qualsiasi momento con un club in cui trasferirsi a partire dalla prossima stagione. Il calciatore però, in cuor suo, vorrebbe che il Napoli gli facesse un passo incontro per accontentare la sua richiesta di rinnovo.

Al momento però Aurelio De Laurentiis non si smuove, anche se nulla può essere escluso. Anche per Dries Mertens, pochissimo tempo fa, l’imminente futuro sembrava lontano da Napoli. Poi invece l’incontro con il presidente azzurro e l’inattesa svolta in direzione della fumata bianca per il rinnovo.