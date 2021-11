Napoli, un tweet di Al Thani riaccende il rumor “lo sceicco offrì 560 milioni per il club ma De Laurentiis rifiutò”

E’ bastato un tweet. Soltanto poche parole per far tornare alla mente un episodio che non tanti ricorderanno. “Napoli in vantaggio. Calcio. Lega Italiana“, queste le frasi che avrebbero fatto sobbalzare migliaia di tifosi azzurri, quanto meno per la eccezionalità dell’evento. Soprattutto perché soltanto pochi anni fa proprio lui provò ad acquistare il Napoli con un’offerta davvero eclatante.

Era il 2019 e il Daily Mail svelò la volontà dell’emiro qatariota Tamim Al Thani di subentrare a De Laurentiis come presidente del Napoli, offrendo al produttore cinematografico ben 560 milioni di euro. Una cifra monstre per i tempi ma che non impressionò più di tanto il patron che rispose con una controfferta da 800 milioni.

In pochi attimi le parole di quel tweet avrebbero riaperto vecchie ferite, soprattutto alla luce del nuovo corso inaugurato da De Laurentiis votato al risparmio e al contenimento dei costi di gestione del club. La curiosità è tanta così come l’incredulità. Possibile che un uomo come Al Thani, dopo la beffa di due ani fa continui a seguire il Napoli addirittura durante una sfida “minore” come quella contro la Salernitana?

Eppure non ci sarebbe troppo da stupirsi. E’ da l 2005 che Al Thani segue il calcio europeo con molto interesse tanto da aver creato un fondo – il Qatar Sport Investiments – che detiene al 100% il PSG e dell’FC Miami City. Inoltre, tramite una partecipazione nel gruppo Ospedale San Raffaele di Olbia, è anche uno degli sponsor dell’AS Roma. Un bel colpo per uno che nel 2016, durante una visita in Italia si diceva grande tifoso della Lazio.

E’ difficile capire se con quel misterioso tweet lo sceicco stia preannunciando un nuovo tentativo di assalto al pacchetto di maggioranza del Napoli. In tal caso la corsa del club verso tutti gli obiettivi stagionali potrebbe portare il qatariota a dover aprire in maniera ancora più importante il proprio portafogli, per la gioia di un De Laurentiis che potrebbe mettere a segno uno degli affari più grossi della sua vita.