Napoli, Venerato: “Accordo totale per Boga, il Sassuolo prende tempo”

Quest’oggi Ciro Venerato, giornalista di Raisport sempre molto vicine alle tematiche riguardanti il Napoli, ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni in esclusiva ai microfoni del portale di news CalcioNapoli24.

Oggetto delle sue parole è stato la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Jeremie Boga, talentuosa ala offensiva militante tra le fila dei neroverdi. In particolare, secondo quanto riportato dal giornalista, vi sarebbe ormai l’accordo tra le parti, sia per quanto riguarda il costo del cartellino sia per quanto riguarda l’ingaggio annuale del calciatore. Ecco dunque le parole di Ciro Venerato.

“Di Boga-Napoli ne abbiamo parlato fin da febbraio. Abbiamo anche riferito della promessa dell’A.D. del Sassuolo, Carnevali, fatta a De Lauretiis, sull’opzione “morale” a favore del Napoli, in caso di eventuale cessione del calciatore.”

“Ora spuntano alcuni importanti dettagli. Sarebbe stata raggiunta l’intesa, tra i due club, sul prezzo del cartellino. Il club azzurro offrirebbe 25 milioni, con una rateizzazione annuale inferiore a quella solita. Per il calciatore 1,8 milioni netti, per 5 anni, più bonus di rendimento.”

“Il Sassuolo ha chiesto due mesi di tempo per decidere. Ma tra le due società esisterebbe molto di più di una stretta di mano. Anche perché, in questo momento storico, non ci sono molti club in grado di pagare una cifra di 25 milioni, poco frazionata nel tempo. E senza contropartite tecniche”.