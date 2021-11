Napoli, vicino il rinnovo contrattuale di Ospina: Lazio alla finestra

Altro che alternanza portieri o Alex Meret. In quel di Napoli ormai la decisione è stata presa. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti nelle ultime ore la dirigenza azzurra avrebbe fatto a David Ospina un’offerta molto importante per il rinnovo contrattuale.

Il portiere colombiano sta pian piano conquistando tutti, mostrandosi sempre sicuro sia in campo che nello spogliatoio. Una delle caratteristiche più apprezzate nell’ambiente azzurro è ad esempio il suo modo di comandare la difesa.

Luciano Spalletti ci ha messo poco a scegliere l’ex Arsenal come estremo difensore titolare per la propria squadra. Probabilmente tale decisione avrà influenzato anche la dirigenza nel proporgli un rinnovo contrattuale importante. Ovviamente i dettagli dell’offerta non sono ancora noti, ma non mancherà occasione per scoprirli.

Questa trattativa di rinnovo è molto importante anche perché su David Ospina vi sono parecchi club interessati. Tra tutti, dalla Serie A si è fatta avanti la Lazio, che avrebbe voluto approfittare dell’eventuale scadenza contrattuale del calciatore colombiano per prelevarlo a parametro zero.

Con il rinnovo contrattuale salterebbero così di conseguenza i piani della concorrenza, che dovrà forzatamente ripiegare su altri obiettivi. Da capire poi rimane ovviamente il destino di Alex Meret. Appare infatti molto difficile che il giovane portiere italiano accetti di continuare a fare il secondo per un’altra stagione.