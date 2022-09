Ndicka, la Juventus sfida la Roma per l’estate

Evan Ndicka andrà in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte quest’estate. Juventus e Roma alla finestra

Il difensore francese dell’Eintracht Francoforte sembra destinato a lasciare in estate la Germania. Il calciatore è da tempo nel mirino di Juventus e Roma che si starebbero dando battaglia sul mercato pur di prelevarlo.

Il giocatore non ha ancora deciso per il suo futuro, ma le avances di entrambe le squadre sembrano stimolarlo. Potrebbe presto accendersi uno scontro di mercato, con bianconeri e giallorossi pronti a provarci già dal mese di gennaio.

Difficoltà difensive

Entrambe le squadre in questo avvio di campionato hanno dimostrato di avere forti lacune in difesa. La Juventus sembra avere problemi di varietà nel settore difensivo, con l’addio di Chiellini che ha lasciato zero difensori centrali di piede sinistro. I bianconeri hanno sondato Gabriel Magalhaes, ma sembrerebbe essere Ndicka la priorità al momento.

Il calciatore francese piace anche alla Roma, alla ricerca di un calciatore in più nel reparto difensivo. Kumbulla ha dimostrato di essere poco pratico per una piazza come quella giallorossa e servirà un profilo di rimpiazzo. Ndicka potrebbe lasciare già a gennaio a fronte anche di un’offerta minima, con la Juventus che sembra essere in netto vantaggio.

I rapporti tra bianconeri e tedeschi sono ottimi, specialmente dopo le operazioni Kostic e Pellegrini. Quest’ultimo, però, a fine stagione potrebbe tornare alla casa base. Il calciatore è vittima continua di infortuni e in stagione ha collezionato soltanto un totale di 3 partite giocate. I tedeschi puntano molto su di lui, lo fanno giocare quasi per intere partite, ma difficile possa rimanere con questi problemi.