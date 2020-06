Nicola Vivarelli, in vacanza senza Gemma: il Cavaliere non è solo

Dopo la pausa dovuta all’emergenza Coronavirus, Uomini e Donne è tornato con il botto. Protagonisti indiscussi sono stati Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, Dama oramai nota al pubblico del programma. Questa inaspettata coppia ha fatto molto discutere, ma pare che qualcosa tra i due si sia rotto. Nicola, meglio conosciuto con il nickname Sirius, sembra si stia già consolando.

IN VIAGGIO SENZA GEMMA – Dopo il presunto epilogo della sua frequentazione con Gemma, Nicola ha deciso di non abbattersi. Sirius si è infatti imbarcato in una vacanza, lontano dalle telecamere e dal pensiero della sua Dama. Il ragazzo, però, non è solo.

Questo week end, l’ufficiale della Marina ha deciso di trascorrerlo al mare e in ottima compagnia. Ad affiancarlo in questa giornata di relax è stato Alex, caro amico di Nicola. Il Cavaliere ha deciso di condividere questi momenti con i fan, postando foto e IG Stories nel suo profilo Instagram.

COSA STA SUCCEDENDO CON GEMMA? – Ai fan di Uomini e Donne non è sfuggita l’assenza della Dama torinese in questa breve vacanza di relax. Questo particolare non farebbe che confermare il rumor che circola da giorni: tra Gemma e Nicola è finita.

Fin dall’inizio della loro frequentazione, ai due protagonisti sono piovute non poche critiche. A far discutere è stata la differenza d’età che corre tra i due, ben 44 anni. Se all’inizio alla Galgani si mostrava indifferente alle critiche, ma, anzi, si mostrava molto interessata al ventiseienne, ora sembra che sia tutto cambiato. Un noto influencere, Amedeo Venza, ha parlato di una presunta crisi tra i due. Sembrerebbe, infatti, che Gemma abbia voluto chiudere con Nicola per vari dubbi sul ragazzo.