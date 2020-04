Nicolai Gorodiskii, parla dell’amore: “Mi voglio innamorare”

Uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Amici che ha fatto più discutere è sicuramente Nicolai Gorodiskii. A far chiacchierare sono stati i modi di fare del ballerino e la sua aspra rivalità con Javier Rojas, un altro dei ballerini giunto anche lui alla finale. In questi giorni, il ragazzo ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei follower.

“Gaia? Un genio” – Tra le varie domande a cui ha risposto Nicolai, c’è stata una riguardante una sua compagna d’avventura, nonché vincitrice di Amici: Gaia Gozzi. Riguardo alla cantante, il ballerino ha dichiarato:

“Gaietta è un genio incredibile e le voglio tanto bene. Non vedo l’ora che finisca questo Coronavirus. Mi piacerebbe tantissimo ballare in un concerto di Gaia, ne abbiamo parlato in Casetta”

“Una volta finita la quarantena? Mi voglio innamorare” – A stupire i fan del talent è stato lo scoprire dove sta trascorrendo la quarantena il finalista di Amici. Nicolai ha infatti deciso di abitare insieme a Javier, proprio il concorrente con cui più si è scontrato durante il serale. Questa convivenza fa ben pensare che tra i due sia nata una grande amicizia. Un follower ha voluto chiedere a Gorodiskii cosa vorrebbe fare una volta finita la quarantena. Il ballerino ha così risposto:

“Una delle domande a cui rispondo qua nel post è la prima cosa che farei quando potremo uscire dopo la quarantena, e io ragazze mi voglio innamorare di una bella ragazza… Buonanotte, o come diciamo tutti noi buenanoch! Chi sa come si chiama la canzone?”

All’interno del suo percorso nel talent, Nicolai Gorodiskii non ha mai dimostrato interesse per nessuna delle bellissime e talentuose concorrenti. Le sue dichiarazioni riguardo Gaia, però, fanno pensare. Che ci sia un qualche interesse per la vincitrice di Amici da parte del ballerino?