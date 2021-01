Nicole Mazzocato, sbotta su Instagram: “Cliché tristi e poveri”

A finire recentemente al centro del gossip è Nicole Mazzocato, chiacchieratissimo ex volto di Uomini e Donne. Per un breve periodo si è vociferato di un presunto flirt tra lei e Mario Balotelli. Nonostante le smentite da parte dei due diretti interessati, c’è chi è arrivato a punzecchiare la ragazza. Nelle ultime ore la Mazzocato è sbottata su Instagram, furiosa per una domanda ricevuta da un utente.

“Cliché tristi e poveri” – Nonostante il 2021 sia iniziato da neanche un mese, non mancano i gossip. A finire nel mirino è anche Nicole, reduce della lunga storia d’amore con Fabio Colloricchio, finita bruscamente.

Stando ad alcune voci, l’ex corteggiatrice avrebbe trascorso il Capodanno in compagnia di Balotelli. Il rumors ha suscitato non poco clamore, spingendo i due protagonisti a chiarire la questione. Entrambi hanno infatti smentito questo presunto flirt, ma c’è ancora chi crede che tra i due sia successo qualcosa. A far pensare ciò è stato un gesto della Mazzocato: ha iniziato a seguire su Instagram Abigail Barwuah, la sorella del calciatore.

Nonostante la smentita dell’ex corteggiatrice, qualcuno ha comunque voluto insistere sul presunto flirt con lo sportivo. Partecipando al nuovo trend del momento su Instagram, ossia vero o falso, Nicole ha ricevuto una domanda che l’ha fatta infuriare.

Alludendo al suo presunto flirt con Balotelli, un utente le ha scritto: “Sei fissata con i superdotati” . Le parole del follower hanno fatto arrabbiare la ragazza che ha replicato prontamente: “Ultimamente leggo questi tipi di messaggi e li trovo dei cliché tristi, poveri. Non capisco dove sia il problema se a me i tratti somatici europei non attraggono. Credo che ci sia libertà di poter scegliere persone e ribadisco PERSONE non stronz*te o altri cliché ignoranti…Poi questi commenti vengono sempre da uomini. Sembrate voi quelli fissati, non di certo io”.