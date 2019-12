Nilufar Addati si sfoga sui social, ecco cos’ha dichiarato

Nilur Addati, una delle troniste più amate di sempre, è tornata attiva sui social e ha pubblicato proprio poche ora fa un post ironico che ha fatto sorridere tutto il web.

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI: NESSUN RITORNO DI FIAMMA – Tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ormai è definitivo: nessun ritorno di fiamma. Sì, perché, se prima molti loro fan avevano sperato che tra i due ci potesse essere nuovamente qualcosa, dato che erano stati avvistati insieme in più occasioni, poi non è accaduto più nulla! Dunque, i due, dopo essersi lasciati, non sono più ritornati insieme. Potrebbe esserci però qualcun’altro, almeno stando a quanto svelato dall’amica Giulia Latini. Si aspettano novità su questo fronte.

NILUFAR ADDATI: IL POST IRONICO SU INSTAGRAM – Nilufar ha pubblicato nelle ultime ore un post ironico (per vedere la foto clicca qui) circa le feste natalizie. Si è mostrata con una faccia imbronciata e ha scritto che in questi giorni le sono state fatte le solite domande: ‘e il fidanzatino?’, ‘e l’università’?, facendo dunque sorridere tutto il web che si è ritrovato in questa condizione.