Nilufar Addati, un video fa impazzire i fan: boom di like e commenti

Dal suo esordio a Uomini e Donne nel 2017, Nilufar Addati ne ha fatta di strada. Nonostante siano passati alcuni anni dalla sua esperienza al dating-show, la ragazza continua ad essere molto amata dal pubblico del programma e dai fan che ha conquistato nel tempo. Molto attiva sui social, l’ex tronista nelle scorse settimane ha fatto impazzire i suoi follower con un breve video in cui ha mostrato la sua innegabile bellezza.

BOOM DI LIKE E COMMENTI – La Addati ha conquistato il pubblico di UeD con la sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi, il corteggiatore che ha deciso di conoscere anche lontano dalle telecamere. Freschi dalla scelta, i due hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando a Temptation Island.

Sebbene i due fossero riusciti ad affrontare le incomprensioni sorte nel docu-reality, la loro storia è giunta al capolinea nel 2019. Nonostante ciò, Nilufar non si è mai fermata, riuscendo ad ottenere non pochi successi. Nota influencer e testimonial di svariati brand, è al timone della conduzione di un programma che va in onda su Gambero Rosso.

Come detto in precedenza, la ragazza è molto attiva su Instagram dove vanta 1 milione e 200 mila follower. Ed è proprio sul noto social network che l’influencer ha mandato in tilt i fan con un inaspettato video che ha dimostrato nuovamente la sua innegabile bellezza.

Il breve filmato condiviso su Instagram mostra le movimentate giornate di Nilufar Addati, in cui quest’ultima si destreggia tra i vari impegni lavorativi. A catturare l’attenzione dei fan, però, è la ragazza stessa. Nonostante i tanti impegni, l’ex tronista si mostra sempre impeccabile, elegantissima. A risaltare, inoltre, è l’aderente top che evidenzia l’invidiabile e sensuale silhouette. Davanti a ciò, i fan hanno bombardato di like e commenti il video, non mancando di riempire di complimenti la ragazza.

Per vedere il breve video in questione, clicca qui.