Non solo Alaba, anche Sergio Ramos nel mirino della Juventus: l’indiscrezione

Importante indiscrezione di mercato giunta nella ultime ore dalla Spagna, stando a quanto riportato da Eduardo Inda al Chiringuito de Jugones, la Juventus e il Paris Saint-Germain avrebbero presentato un’offerta a Sergio Ramos, capitano del Real Madrid in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

Secondo il noto giornalista la trattativa tra i club e l’entourage del giocatore potrebbe partire dal primo di gennaio, quando il difensore sarà libero di trattare con qualsiasi club per trasferirsi a costo zero nella prossima estate.

L’indiscrezione riportata in Spagna al momento in Italia non trova conferma, la pista inoltre sembrerebbe tutt’altro che semplice in virtù della volontà di Sergio Ramos di restare a Madrid.

Più concrete invece le possibilità della Juventus di mettere le mani su David Alaba, difensore in scadenza con il Bayern Monaco e ad un passo dall’addio, come confermato nei giorni scorsi da Hasan Salihamidžić, direttore sportivo del club tedesco.

L’operazione Alaba per la Juve sarebbe certamente più conveniente, l’austriaco ha 28 anni ed è nel pieno del processo di maturazione, Ramos, invece, si avvia verso quota 35 e garantirebbe un minor numero di stagioni ad alti livelli.