Non solo Inter e Napoli, anche Roma e Fiorentina su Vertonghen

Uno dei calciatori con il contratto già scaduto a giugno 2020 tra i più appetibili per il mercato dei parametro zero è senza dubbio Jan Vertonghen, difensore del Tottenham. Quest’anno, il belga ha totalizzato 23 presenze con la maglia degli Spurs ma ciò nonostante ai suoi 33 anni dovrà cercarsi un’altra squadra.

Sono molte le compagini interessate ad accaparrarselo per aggiungere un tocco d’esperienza notevole, specie in chiave europea, che in alcuni casi manca. In Italia, oltre al già noto interesse di Inter e Napoli, si sarebbero inserite nelle ultime ore anche la Roma e la Fiorentina.

Una condizioni per l’Inter sarebbe l’eventuale uscita di Diego Godín. Il calciatore uruguaiano, altrettanto arrivato a parametro zero dall’Atlético Madrid la scorsa estate, non ha convinto pienamente l’ambiente e non si è adattato al meglio. Se decidesse di tornare a giocare in Spagna o in sudamerica, si libererebbe un posto che potrebbe occupare Vertonghen.

Il Napoli, invece, lo vorrebbe come sostituto di Kalidou Koulibaly qualora il senegalese dovesse decidere di abbandonare definitivamente il club di Gennaro Gattuso per provare a fare un’esperienza in Premier League.

Scontato anche l’interesse di altri club sia in Premier League che in Liga e Bundesliga, perciò chiunque fosse realmente interessato a contrattare Vertonghen, di certo non può permettersi di perdere tempo e dovrebbe sbaragliare la concorrenza al più presto possibile.