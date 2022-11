Novità sul rinnovo di Zielinski

Piotr Zielinski è uno dei migliori uomini di questo meraviglioso Napoli di Luciano Spalletti. Dopo il mancato addio nel mercato estivo e dopo la scorsa stagione non molto positiva, il polacco è riuscito a riprendersi il suo posto da titolare nello scacchiere della formazione azzurra. Il centrocampo partenopeo sembra essere perfetto. Anguissa, Lobotka e Zielinski si capiscono alla perfezione e sono una grande garanzia.

Quest’anno il polacco ha ritrovato fiducia e vitalità. C’è un gran feeling con Kvaratskhelia sulla fascia sinistra ed inoltre Zielinski è stato liberato dai compiti difensivi eccessivi che gli erano stati chiesti precedentemente. In questo modo il centrocampista ex Empoli sta giocando con più scioltezza e sta dimostrando tutte le sue qualità.

Le prestazioni stagionali di Zielinski sono davanti gli occhi di tutti, e non a caso è accompagnato in una speciale classifica da mostri sacri come Kevin De Bruyne e Bernardo Silva nella lista dei 10 trequartisti migliori al mondo secondo la rivista Four-Fuor-Two.

Piotr è uno dei più “anziani” del gruppo e la società vuole puntare ancora su di lui e intende proporgli un rinnovo di contratto. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il polacco e il Napoli stanno già colloquiando per il rinnovo di contratto. Attualmente il polacco ha un accordo in scadenza nel 2024 ma presto potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con Aurelio De Laurentiis e discutere del suo futuro in azzurro.

Zielinski guadagna attualmente con la maglia azzurra 3.5 milioni di euro all’anno. Si pensa che con il nuovo contratto ADL possa proporre un rinnovo allo stesso prezzo ma con dei bonus aggiuntivi che porterebbero le cifre del contratto vicine ai 4 milioni di euro.