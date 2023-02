Nuova pretendente Tammy Abraham

Abraham potrebbe partire per la Premier League in estate. Il calciatore è seguitissimo da varie squadre inglesi

Con sette gol in 30 partite stagionali, Tammy Abraham si sente sicuro all’AS Roma di José Mourinho. Come attaccante di punta dei giallorossi, ha attirato un flusso costante di pretendenti per le sue prestazioni. Il Manchester United, ad esempio, è interessato a lui.

Ora, una notizia diffusa da 90min mette l’attaccante nel mirino di un’altra squadra della Premier League. Il ritorno dell’attaccante inglese in Premier League è un sogno che si avvera. In particolare, è nel mirino dell’Aston Villa, nuova squadra che vuole approfittare della situazione per ingaggiare Abraham.

Dichiarazioni sul momento attuale

Ecco cosa ha detto un mese fa: “La pausa mi ha fatto bene e mi ha permesso di recuperare e focalizzarmi ulteriormente sull’aiutare la squadra. L’obiettivo è sempre quello di portare a Roma un altro trofeo. Devo ringraziare Mourinho, che considero come uno zio e mi ha convinto a godermi la piazza in ogni momento. L’intesa con Dybala migliora di giorno in giorno dentro e fuori dal campo e mi piace dimostrare la mia passione quando gioco per far gioire i tifosi della Roma a cui voglio molto bene e a cui cerco di dare sempre tutto me stesso”.

Intanto due settimane fa ha parlato degli obiettivi di squadra: “Lo scorso anno ho sperato di vincere un trofeo, quest’anno è una nuova stagione ma il sogno è sempre quello. Per L’Europa League lotteremo fino alla fine. Un altro sogno è quello di aiutare la squadra a suon di gol”.