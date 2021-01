Nuovo DPCM gennaio, Conte vara la stretta: divieto di spostamento in zona gialla e lockdown nel fine settimana?

Il prossimo DPCM di Giuseppe Conte sarà abbastanza restrittivo. Sono queste le voci che circolano intorno al Governo, con quest’ultimo che non vuole far abbassare la guardia dopo le festività natalizie.

Dal prossimo 7 gennaio si ritornerà al sistema delle colorazioni, con i parametri, però, che potrebbero cambiare.

A cambiare potrebbero essere non solo i parametri ma anche le regole. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, si andrebbe verso la zona rossa che sarebbe confermata in tutta Italia nei fine settimana e nei giorni festivi.

In questo modo il governo punta ad evitare importanti assembramenti nelle grandi città come accaduto in molte Regioni dopo essere passate dalla zona rossa o arancione in quella gialla.

Un’altra importante novità potrebbe riguardare gli spostamenti. Giuseppe Conte, infatti, starebbe valutando di estendere il divieto di spostamento regionale o comunale anche per le Regioni che saranno in zona gialla. In questo quindi, quest’ultima colorazione sarebbe una zona arancione mascherata da gialla.