Nuovo nome per il mercato del Milan: spunta l’idea Odriozola

Il calciomercato del Milan è tutt’altro che finito. Nonostante i proclami di Paolo Maldini di un mercato all’insegna del risparmio e dei nomi non proprio altisonanti, finora è stato rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic e si sta provando addirittura a prendere Federico Chiesa.

Nelle ultime ore, invece, secondo quanto riportato da CalciomercatoNews.com, i rossoneri starebbero cercando un profilo di esterno da complementare rispetto a Theo Hernández sull’altra fascia. Il nome nuovo arriva direttamente dalla Liga Spagnola e più precisamente dal Real Madrid.

Stiamo parlando di Álvaro Odriozola, terzino da poco tornato dall’esperienza in prestito in Bundesliga al Bayern Monaco. Il classe 95 è attualmente fuori dai piani di Zinedine Zidane e molto probabilmente dovrà trovarsi un’altra destionazione per poter giocare da titolare e mettersi in mostra.

Un altro punto a suo vantaggio sarebbe la sua duttilità tattica: Odriozola è perfettamente in grado di giocare anche come ala destra grazie alle sue grandi capacità di spinta. Perciò si tratterebbe di un profilo molto conveniente per Stefano Pioli che potrebbe utilizzarlo anche in un ruolo diverso da quello di terzino.

La valutazione che il Real Madrid fa del suo calciatore si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma la dirigenza rossonera non è comunque intenzionata a spendere tutti questi soldi. Il progetto, visti i buoni rapporti tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e quella di Florentino Pérez è quello di ottenere un prestito con diritto di riscatto per poter valutare più approfonditamente il rendimento dello spagnolo in Serie A.