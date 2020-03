Opinionisti televisivi: da Vittorio Sgarbi a Karina Cascella, ecco quanto guadagnano se ospitati

Sono numerosi e sempre più in crescita. Vengono ospitati in diversi programmi televisivi e il loro lavoro consiste essenzialmente nel dire la loro opinione riguardo un determinato argomento. Sia esso politico, culturale o di qualsiasi altra natura, non fa differenza. Loro sono gli opinionisti televisivi. La domanda ora è, quanto guadagnano? Scopriamolo insieme!

I CACHET PIÙ GROSSI – Grazie ad una rivista dedita al gossip, abbiamo potuto raccogliere maggiori informazioni sui VIP che troneggiano nei salotti TV, di mattina come di sera. Abbiamo scoperto che quelli più famosi prendono, ovviamente, una somma di conseguenza. Ma quanto? Ebbene Anna Falchi guadagna ben 3500 euro per qualche ora, mentre Mauro Corazzi (Platinette) e Vittorio Sgarbi ottengono poco meno, sui 3000 euro. Purtroppo per loro non tutti sono così fortunati.

VIP IN CRESCITA – Karina Cascella, per esempio, nota opinionista di “Uomini e Donne”, prende solo 500 euro, ossia la metà di Asia Nuccetelli. Una somma molto bassa rispetto ai suoi colleghi. Persino considerando i nuovi VIP, quelli in crescita, come Malgioglio, tra i favoriti per la finale di Grande Fratello VIP. Lui in qualità di ospite riceve 1000 euro. Visto la loro popolarità in TV come sui social, non è da escludere che in futuro chiedano qualcosina in più.