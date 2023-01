Oriana Marzoli, lo sfogo dopo le critiche: “Se io faccio così sono una zoc**la”

Tra i protagonisti indiscussi di questa settima edizione del GF Vip c’è sicuramente Oriana Marzoli. Fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, infatti, la gieffina venezuelana ha fatto parecchio discutere per via del suo caratterino e per i suoi flirt. Recentemente la concorrente è sbottata dopo le continue critiche sul suo comportamento.

“Se io faccio così sono una zoc**la” – Una volta conclusa la sua breve liason con Antonino Spinalbese, Oriana si è avvicinata a Luca Onestini e a Dianele Dal Moro. Questo suo comportamento ha suscitato parecchie critiche sia fuori che dentro la casa più spiata d’Italia. Dopo essersi sentita dare della poco di buono, la Marzoli è sbottata.

Arrabbiata per queste dure e pesanti critiche, la venezuelana ha deciso di sfogarsi riguardo a questa situazione. La gieffina ha quindi voluto porre a confronto la sua situazione con quella di Antonino, evidenziando come a quest’ultimo non siano state mosse critiche sul suo comportamento:

“Mi stanno attaccando perché ho avuto il flirt con Antonino, poi mi sono avvicinata a Luca e ora con Daniele. Antonino ha fatto la stessa cosa e pure di peggio. Ci ha provato con te (Giaele), ci ha provato con Ginevra, ha fatto con me e dopo è tornato da Ginevra. Quindi lui fa una figura bellissima perché è un maschio, se io faccio così sono una zoc**la. Non va bene. Nessuno dice nulla a lui, la prendono a ridere. Allora devono reagire allo stesso modo anche con me. Come mai non si comportano così anche con lui?”.

Continuando con il suo discorso, Oriana Marzoli ha aggiunto: “Voglio fare capire a tutta l’Italia che è normale che ad una donna possano piacere pure due persone. In realtà è così ma siamo qua chiusi e si vede in un altro modo ma la donna ha gli stessi diritti di un uomo. Basta con queste cavolate, me ne possono piacere anche quindici in questa casa. Lo dico in generale perché mi sono stufata. Come ad un uomo possono piacere 3mila ragazze, può accadere anche il contrario e va benissimo così”.