Oriana Marzoli, rivela i suoi sentimenti a Daniele: “Ti parlo con il cuore”

Nelle ultime settimane sembra che nella casa del GF Vip si stia formando una nuova coppia. Nonostante l’avvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tra i due gieffini non mancano le litigate. Tra una discussione e l’altra, la vippona venezuelana ha deciso di dichiararsi all’ex tronista di Uomini e Donne.

“Ti parlo con il cuore” – Sebbene tra Oriana e Daniele si sia accesa la scintilla, non mancano gli alti e bassi. Dopo l’ennesima discussione che li ha portati ad allontanarsi, la Marzoli ha deciso di pare un passo avanti. La donna, infatti, ha voluto aprire il cuore al bel veneto, rivelandogli i suoi sentimenti verso di lui.

I due gieffini si sono seduti sul divano, decisi a far nuovamente pace. Dopo essersi calorosamente abbracciati, la concorrente del GF Vip ha deciso di aprire il suo cuore a Dal Moro. La vippona, infatti, ha così confessato a Daniele:

“Io sento qualcosa per te. Poi per me è importante sentirmi libera. Questa cosa con te mi succede. Sento che posso essere me stessa e mi fa ridere anche quando ti arrabbi, non sempre ovvio. E non lo so… poi mi viene voglia anche dell’altra cosa. Quindi per me trovare queste due cose insieme, il sentimento e l’attrazione è difficilissimo. Ad esempio anche fuori con l’ultimo ragazzo italiano con cui mi sono frequentata non l’ho trovato”.

Oriana Marzoli ha poi aggiunto: “Era attrazione, ma non c’era altro. Mi ricordo le parole sue che mi diceva ‘ma perché non mi coccoli?’. Non mi veniva naturale, non so perché. Con te invece mi viene. Con te mi va di fare tutto. Non me l’aspettavo che vuoi che ti dica. Poi ok, non sei sicuro di me, va benissimo, se vuoi facciamo le cose piano, senza andare troppo veloce. Però ti dico la verità, ti parlo con il cuore, non sono mai stata così sincera, mi piaci. Sai che per me espormi così non è facile. Io sento qualcosa e non so spiegarti, sono cose che provi o meno e io le provo”.

Questa dichiarazione non è affatto sfuggita ai telespettatori. Sui social, infatti, gli utenti si sono scatenati, condividendo il momento e tifando per la gieffina. In molti hanno iniziato a sperare che nasca una nuova coppia nella casa più spiata d’Italia.