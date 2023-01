Napoli, scontro di mercato con l’Inter per Becao

I nerazzurri sarebbero intenzionati a provare ad inserirsi nella trattativa per Becao dell’Udinese, su cui c’è anche il Napoli

Napoli e Inter, due squadre che in estate saluteranno un difensore. I partenopei, salvo clamorosi colpi di scena, vedranno partire Juan Jesus che si svincolerà. Stesso destino per l’Inter con Milan Skriniar, che saluterà a zero per trasferirsi probabilmente al Paris Saint Germain.

Entrambe le squadre puntano ad acquistare almeno un nuovo difensore, con il Napoli che dovrà scongiurare le offerte per Kim Min Jae. Si prospetta, però, un’estate molto calda specialmente perché tra le due società potrebbe scatenarsi una battaglia per un difensore della nostra Serie A.

Da Udine, verso Nord o verso Sud?

Il profilo in questione gioca con la maglia bianconera dell’Udinese ed è Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano sta vivendo una stagione ottima con la maglia dei friulani, tanto da aver attratto su di sé gli occhi di mezza Serie A e non solo. Il giocatore piace a tante squadre e potrebbe ritrovarsi ad un trasferimento in una big nel prossimo mercato estivo.

Il giocatore piace sia a Napoli che Inter, con calciomercato.com che ha fatto il punto. Ecco cosa hanno detto: “L’Inter si tutela e in caso di partenze sia di Milan Skriniar che di Stefan De Vrij interverrà pesantemente sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport il primo nome che si vuole giocare Beppe Marotta oltre a Scalvini dell’Atalanta è quello di Rodrigo Becao, scadenza 30 giugno 2024 con l’Udinese e perfetto in una linea difensiva a 3 per sostituire l’olandese”.