Belen Rodriguez, nuovamente in crisi con De Martino? Spuntano degli indizi sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tra le coppie più amate e chiacchierate del gossip. A prova di ciò è il fatto che nelle ultime ore sono tornati nuovamente nel mirino della cronaca rosa. Da alcuni dettagli emersi sui social, si è iniziato a vociferare che tra i due conduttori ci sia nuovamente aria di crisi.

ARIA DI CRISI? – Nonostante gli alti e bassi che li hanno portati a separarsi, Belen e Stefano continuano a far sognare i fan. Il loro ultimo ritorno di fiamma, però, potrebbe rischiare di giungere già al capolinea. A far pensare ciò sono stati alcuni elementi emersi dal profilo social della showgirl argentina.

Nella giornata di ieri a parlare della chiacchieratissima coppia è stato Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha evidenziato come Stefano non si vedrebbe più a casa di Belen e, inoltre, quest’ultima non metterebbe più alcun like all’ex volto di Amici. Ad alimentare il rumors è stato anche il comportamento della Rodriguez ieri sera, durante la puntata di C’è posta per te.

Tra gli ospiti presenti durante l’ultima puntata dell’amato programma di Maria De Filippi, c’è stato anche Stefano De Martino. L’ex ballerino è stato chiamato per fare una sorpresa a una ragazza napoletana, Alessia, rimasta orfana e cresciuta dalla zia. Una storia che ha commosso sia il conduttore di Stasera tutto è possibile che il pubblico.

Ai telespettatori, però, non è sfuggito il comportamento della moglie di De Martino. Al contrario di quanto accaduto in questi mesi, nelle sue IG Stories Belen non ha accennato alla presenza di Stefano a C’è posta per te. Cosa sta succedendo tra i due?