Osimhen in disaccordo sulla sua sostituzione in Napoli-Atalanta

Uno splendido Napoli ieri sera ha vinto la partita di campionato contro l’Atalanta. Gli azzurri si sono imposti con il risultati di 2 a 0. La rete che ha aperto il match è stata segnata da Kvaratskhelia nel secondo tempo. Il georgiano ha ubriacato la difesa avversaria con i suoi dribbling ed ha tirato una cannonata verso la porta difesa da Musso. Poi il raddoppio è stato siglato da un colpo di testa di Rrahmani su calcio d’angolo.

Al minuto numero ottantacinque della partita c’è stato il cambio di Victor Osimhen, il nigeriano è uscito per far entrare Giovanni Simeone. Il centravanti azzurro ha mostrato tutto il suo disappunto per la sostituzione. Il numero nove si è seduto in panchina a dir poco nervoso. Questo gesto evidenzia tutta la voglia che ha Osimhen di far gol. Il nigeriano è molto ambizioso e cerca sempre di lasciare il segno in ogni gara.

Anche l’edizione odierna del quotidiano “Il Mattino” ha ricostruito nel dettaglio l’accaduto. Come si legge dal giornale, Osi uscito dal campo si è seduto sbuffando e sbracciando in panchina. Ha fatto capire a tutti che non aveva alcuna intenzione uscire e di non aver gradito la sostituzione. Victor però con il passare dei minuti si è calmato ed ha accettato la scelta del mister.

L’attaccante partenopeo ha segnato in questa Serie A diciannove reti ed ha servito ai compagni quattro assist. Un bottino che non solo lo incorona capocannoniere della Serie A ma lo esalta come uno dei migliori bomber in circolazione. Pur non segnando nel match di ieri, Osimhen ha giocato un’ottima partita e servendo un assist vincente per il gol di Kvara.

La sua sostituzione è stata pensata, probabilmente, da parte di mister Luciano Spalletti, per dargli qualche minuto di riposo. Non dimentichiamoci che mercoledì il Napoli giocherà in Champions contro l’Eintracht Francoforte.