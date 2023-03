Osimhen, sfida tra Arsenal e Manchester United

La notizia arriva dall’Inghilterra e a quanto pare il Manchester United avrà una sfidante per Osimhen, ossia l’Arsenal

Secondo quanto riportato dal Mirror, l’attaccante del Napoli potrebbe essere il profilo giusto per rafforzare l’attacco dell’Arsenal che starebbe cercando di insidiare il Manchester United per arrivare al nigeriano.

Il calciatore di recente ha dichiarato di voler giocare in Premier League, tanto che in estate potrebbe concretizzarsi un’eventuale trasferimento lontano dal Vesuvio. L’attaccante potrebbe trasferirsi presto, con il Napoli che però vorrebbe monetizzare il più possibile dalla cessione della propria punta di diamante.

Le parole di Osimhen alimentano

Quanto segue sono le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli. Ecco cosa ha detto: “Credo che giocare in uno dei cinque campionati più importanti del mondo sia una sensazione straordinaria per me. Molte persone in tutto il mondo considerano la Premier League come il campionato migliore e più forte. Ma ora sono in uno dei migliori campionati al mondo, la Serie A italiana. Sto lavorando duramente per assicurarmi di realizzare il mio sogno di giocare in Premier League un giorno. Ma, come ho già detto, si tratta di un processo e io voglio solo mantenere questo slancio e continuare a fare bene”.

Il calciatore potrebbe essere il profilo giusto sia per Arsenal che per Manchester United. I Red Devils hanno molta più necessità, considerando che in estate Weghorst saluterà e non verrà riscattato dal prestito. Il calciatore olandese non è una priorità per il club di Ten Hag, che vorrebbe prendere una punta di peso internazionale. Victor Osimhen sarebbe il preferito.