Osimhen, tweet post-vittoria contro il Monza: c’è qualcosa dietro al suo messaggio?

Un inizio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il Napoli in queste due partite ha impressionato tutta la piazza partenopea e non solo: ben 9 goal fatti in due partite e solo 2 subiti. Tutto ciò è stato sopratutto grazie alla forma e al talento strepitoso di Kvaratskhelia e Osimhen, e non solo. Se da un lato il georgiano aveva già ben figurato nel precampionato, lo stesso non si può dire del nigeriano: quest’ultimo nelle 4 amichevoli a Castel di Sangro aveva totalizzato zero reti. Si pensava che all’attaccante ex-Lille servisse più tempo per carburare, ma così non è stato.

Il classe 98′ ha totalizzato già due goal (prima il timbro all’esordio contro l’Hellas Verona al Bentegodi, poi la zampata al Maradona per il momentaneo 2-0 al Monza) e un assist in due partite. Oltre alle statistiche, le prestazioni in se del nigeriano sono state devastanti, in particolare quella della scorsa domenica al “Maradona”, dove ha letteralmente devastato la difesa avversaria.

Dopo la fine della bella partita contro il Monza, Osimhen si è fatto trovare pronto al suo appuntamento con i tifosi sui social, postando su Twitter questo messaggio: “La fede dice che, indipendentemente da ciò che mi aspetta, DIO è già lì”. Come è noto il calciatore ex Lille è molto religioso e non è la prima volta che scrive cose simili.

A balzare all’occhio dei tifosi e di alcuni giornalisti è quel“indipendentemente da ciò che mi aspetta”. Questo perchè le sue parole sono state interpretate in ottica di mercato.

A preoccupare in questi giorni è l’assalto del Manchester United a Antony dell’Ajax. Se l’operazione dovesse saltare, secondo diverse testate e radio vicino all’ambiente azzurro, è molto probabile che i Red Devils possano piombare proprio sul bomber del Napoli. Considerando che manca quasi una settimana alla fine del calciomercato, sembra improbabile che il napoli cedi il suo top del reparto offensivo; ma nel calcio si sà, tutto può succedere, soprattutto nel mercato.