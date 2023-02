Osimhen, vicino il bonus gol

Victor Osimhen sta vivendo una stagione assurda, con il nigeriano che potrebbe ricevere un sostanzioso aumento di ingaggio

Victor Osimhen sta vivendo una stagione assurda e potrebbe superare perfino le 20 reti stagionali. Traguardo che potrebbe portarlo a ricevere un aumento di ingaggio, che gli farebbe guadagnare circa 5 milioni di euro.

Spalletti si è detto contento del suo apporto, tanto che ha detto: “Non so più cosa dire su Osimhen. Oggi ha segnato saltando con lo squat-jump. Mi dicono che con me ha segnato più gol di testa, ma con quello di dopo ne segnerà ancora di più. Mica gli ho messo io le molle sotto ai piedi, è una cosa sua. Quando ti chiami Napoli e vesti questa maglia ci sono scontri diretti e partite da vincere assolutamente, che era questa partita. Poi non devi essere sorpreso dell’organizzazione degli avversari, non ci deve mai essere la sorpresa. Queste sono partite per noi troppo importanti, abbiamo un passato che ci dice che sappiamo trovare soluzioni, nonostante lo Spezia sia stato bravo e ci abbia creato problemi, giocando una buonissima partita. Non ci possono essere rimorsi per noi visto chi siamo e che siamo la prima della classe. Tutte ti creano problemi e tutte creano situazioni differenti, che ti portano a trovare soluzioni diverse”.

Cosa dice la gazzetta

“Con questo ritmo, il nigeriano andrà sicuramente oltre i 20 gol stagionali e dunque per lui scatterà anche un bonus fissato nell’estate del 2020, quando Victor firmò il quinquennale che lo legherà al Napoli fino al 2025. Prevede 130 mila euro di premio segnando 20 gol e poi altri 130 mila ogni altre 5 reti in più. Una politica stimolante che porterà l’attaccante a meritarsi, con ogni probabilità, guadagni per 5 milioni netti. Fra i 4 milioni e 250 mila di ingaggio, più diritti di immagine e 260 mila euro che praticamente si possono quasi considerare acquisiti, perché riguardano la qualificazione in Champions”.