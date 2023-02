Ursula Bennardo, l’ultima crisi con Sossio: “Non c’era più nulla da fare né da recuperare”

C’è finalmente aria di pace tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, amata e nota coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il 2022 i due, infatti, hanno attraversato una profonda crisi che li ha portati a stare lontani per diversi mesi. A parlarne è stata proprio l’ex Dama, raccontando quanto avvenuto.

“Non c’era più nulla da fare né da recuperare” – Durante un’intervista al settimanale Mio, come riportato da GossipeTv, Ursula ha ammesso che gli ultimi mesi del 2022 li ha trascorsi lontano dal suo compagno. Non è la prima crisi che i due innamorati si sono ritrovati ad affrontare, proprio per questo la donna ha ammesso che questa sarebbe l’ultima possibilità che concede a Sossio e alla loro storia:

“Per me non c’era più nulla da fare né da recuperare. Invece, quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima. Per cui siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima. Vedo un Sossio diverso: forse ha capito che non sorvolerò più su tante cose per il bene della bambina e di ciò che abbiamo creato. O stiamo bene noi e andiamo d’accordo, o mollo senza più farmi problemi. Ho provato cento volte, sarà l’ultima lo giuro!”.

La storia tra Ursula e Sossio è abbastanza turbolenta, costellata da vari tira e molla. Questa cosa, come rivelato proprio dalla Bennardo, l’ha spesso portata in passato a perdere la stima in se stessa:

“Sono riuscita a ritrovare me stessa e la mia solarità che, da oggi in poi, a prescindere da tutto e da tutti, sarà mia a tutti i costi, con o senza Sossio!”