Ospite de ‘La Res Publica’ di giovedì 28 gennaio 2021 sarà il CAF Fenalca

Continua l’appuntamento con ‘La Res Publica’, trasmissione in onda – e in diretta – online su Facebook (qui e qui) e YouTube (link). Giovedì 28 gennaio, dalle ore 18.00, avremo il dott. Salvatore Filacchione (Direttore operativo Caf Fenalca) ospite in studio e la dott.ssa Stefania Lamberti (Presidente Caf Fenalca) in collegamento dalla sede Nazionale Fenalca.

I temi trattati interessano molto da vicino i cittadini. Fenalca è, dopo il CAF ACLI e CISL, è il CAF più attivo sui social media, in particolare Facebook per interazioni e copertura. Oltre, ovviamente, a comprendere come si sviluppa la loro strategia web, si parlerà anche di come usufruire dei vari bonus che il legislatore ha disposto durante l’emergenza pandemica.

Inoltre, si parlerà del nuovo ruolo che hanno assunto i CAF, sempre più obbligati ad aggiornarsi continuamente e a farsi trovare pronti. Del resto, negli ultimi anni, tra Reddito di Cittadinanza, bonus vacanze, SuperBonus al 110% non mancano le novità dal punto di vista fiscale.

Insomma, un appuntamento da non perdere. La trasmissione, come di consueto, sarà condotta dal nostro direttore Raffaele Zanfardino.