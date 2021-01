Boateng-Satta, sparite foto dal profilo del calciatore: separazione dolorosa?

Sono passati diversi mesi circa la notizia annunciata da Melissa Satta sulla separazione dal calciatore Kevin Prince Boateng. La showgirl, per l’occasione, pubblicò uno scatto assieme all’uomo e a suo figlio Maddox per annunciare la fine della loro storia d’amore, in totale serenità. Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto.

IL POST DI MELISSA SATTA – Lo scorso 21 dicembre, Melissa Satta pubblicò un post per annunciare la separazione dal calciatore. Nonostante la fine della storia d’amore, la showgirl ebbe delle parole di profondo rispetto e riconoscenza per il padre di suo figlio Maddox. Da questo messaggio, quindi, i follower hanno dedotto che tra i due ci fosse ancora rispetto e stima. Tuttavia, nel mentre deve essere accaduto qualcosa.

IL GESTO DI BOATENG – Il calciatore aveva condiviso lo stesso post di Melissa Satta, condividendo quindi il pensiero della sua ex moglie. Gabriele Parpiglia, su Giornalettismo, ha fatto notare che quel post è sparito dal profilo di Boateng. Si nota, infatti, che l’ultima foto con la ex moglie risale alla scorsa estate, dove già circolavano diverse voci su una presunta crisi.

In quell’occasione, di fatti, i due per non alimentare voci si mostravano sorridenti e affiatati, ma quanto pare le cose non stavano affatto così. La donna si lamentava di avere dei problemi con il marito e che necessitava di staccare un po’; proprio in quel frangente i due pubblicarono delle foto insieme per smentire le voci. Ora però le foto da agosto in poi sono sparite dal profilo di Kevin Price Boateng.

Lo stesso Parpiglia si domanda infatti se non fosse stato solo un modo per non alimentare le voci e se le parole di Melissa Satta non fossero solamente un motivo di distrazione per i follower. Ospite nel programma di Carlo Conti, Affari tuoi (Viva gli sposi), Melissa Satta non ha esitato a ironizzare sulla fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng e mandare frecciatine. Cosa sarà successo tra i due?