Ottime notizie per Fabio Colloricchio, ex di Uomini e Donne: la sua compagna Violeta è incinta

Ottime notizie per Fabio Colloricchio, ex volto noto di Uomini e Donne, storico programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi in cui partecipò sia come corteggiatore che come tronista.

Ebbene con uno scatto dell’ecografia e un altro del test di gravidanza, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che la compagna Violeta Mangrinan è incinta, confermando di fatto i rumors che nelle scorse settimane erano giunte dalla Spagna.

Violeta si troverebbe al quarto mese di gravidanza, ed essendo dunque passato un po’ dalla lieta scoperta Fabio Colloricchio ha deciso di confermare il fatto ai suoi amati follower, pubblicando una foto sui social.

Al momento non si conosce ancora né il nome né il sesso del nascituro, ma certo è che il parto è previsto in estate, precisamente a luglio. Fabio Colloricchio si è detto fortunato per le emozioni che sta vivendo grazie a questa bellissima scoperta, e dunque a 32 anni è pronto a mettere su famiglia con la donna della sua vita.

Com’è iniziata la storia d’amore tra Fabio e Violeta

I due futuri genitori si sono conosciuti e innamorati nel 2019 grazie a Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. All’epoca Violeta era fidanzata con Julen de la Guerra, personaggio televisivo noto in Spagna. Ma poi la complicità tra i due è cresciuta a tal punto da far decidere alla bella di voler stare insieme al modello italo-argentino.

