Panettone alle Castagne. Eccellenze che raccontano un Territorio

Oggi vi portiamo a Cusano Mutri, uno dei Borghi più belli di Italia, alla scoperta di una eccellenza gastronomica “Il Panettone alla Castagne”.

Ci fa da Cicerone, Antonio Manfredonia, pasticcere presso il “Matinè Cafè”​ di Bologna, finalista al Premio un Dolce per San Gennaro.

Antonio ci porta alla scoperta di un dolce eccezionale, il Panettone alla Castagne di Roberto Maturo, della Pasticceria “La Dolce Sosta” abbiamo visto come Il turismo enogastronomico, sta acquisendo sempre più importanza in Italia, Cusano Mutri già famosa per i Funghi e la Sagra, manifestazione che riesce ad attrarre un gran flusso di Turisti presso il Borgo; Sta valorizzando le sue eccellenze grazie al lavoro della comunità slow food “I custodi del monte Mutria” di cui Roberto insieme a Giovanni Civitillo della Pizzeria ” Millenium” è uno dei fondatori, Giovanni è inoltre fiduciario Slow Food della Valle Telesina.

Il gruppo vede la partecipazione attiva di Imprenditori Locali, che si rispecchiano nella filosofia del rispetto e valorizzazione delle materie prime e del territorio.

Roberto ci racconta che questi prodotti del territorio dal latte, al miele rappresentano la base per le sue preparazioni nella sua Pasticceria.

Veniamo dunque al Panettone alla Castagne , Roberto ci spiega che fino a una quindicina di anni fa a Cusano Mutri, non esisteva la Tradizione del Panettone Artigianale, ma a Natale si consumavano prettamente dolci della Tradizione Sannita, tra cui il “Panzerotto” una dolce fritto composto da una sfoglia ripiena di Castagne, Miele, Scorze d’arancia, Cacao e un leggero profumo di Strega.

Volendo proporre il Dolce Meneghino in una versione locale sia per prodotti che per tradizione, Roberto ha pensato ad una versione con le castagne, che cambiando appunto consistenze, riesce a rievocare i profumi familiari del “panzerotto”.