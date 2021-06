Paola di Benedetto, al capolinea la storia con Federica? Crescono i dubbi

Nell’ultimo periodo non sono mancati i rumors che vedrebbero in crisi la love-story tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Solo oggi, però, si è iniziato a parlare non di crisi, ma di fine della storia d’amore. Cosa sta accadendo?

È FINITA? – Già noti al gossip per i loro alti e bassi, Federico e Paola sono tornati a parlare nuovamente di loro. Nelle ultime ore, infatti, sono giunte segnalazioni che hanno portato a pensare che sia finita tra i due.

Agli utenti di Instagram non è affatto sfuggito l’ultimo post condiviso dall’ex vincitrice del GF Vip. In uno scatto che la vede insieme alle sue due care amiche, la Di Benedetto ha voluto scrivere questa dedica: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”.

Che sia una velato modo per dire che la sua storia sia giunta al capolinea? Ad aumentare i dubbi, inoltre, sono state le segnalazioni giunte a Deianira Marzano. Alla donna, come anche mostrato dalle sue storie su Instagram, è stato riferito, da una fonte a lei vicina, che tra il cantante dell’ex due Benji & Fede e Paola sia tutto finito. Ovviamente, l’opinionista ha voluto ricordare che, nonostante questa segnalazione giunga da una persona che ha parlato con fonti vicine alla coppia, non c’è nulla di sicuro e confermato.

Successivamente, la Marzano ha condiviso un’altra segnalazione. Tra i messaggi privati, un’altra utente ha fatto notare che Paola Di Benedetto non ha affatto pubblicizzato il nuovo brano di Federico e Annalisa. Cosa sta accadendo tra i due? È davvero finita oppure si tratta di un periodo di crisi? Non resta altro che attendere una smentita o una conferma da parte dei diretti interessati.