Paola Di Benedetto, attaccata dalla fidanzata di Denis Dosio: “Nessuno la calcola più da anni”

Nei giorni scorsi Paola Di Benedetto ha detto la sua su Denis Dosio, ex volto de La Pupa e il Secchione show e protagonisti del web. Le sue dichiarazioni, però, non sono affatto piaciute e Emy Buono, fidanzata di Dosio, che si è scagliata contro l’ex gieffina.

“Nessuno la calcola più da anni” – Ospite da Simone Burrati e Jody Cecchetto nel loro programma su Twitch, la Di Benedetto ha detto la sua sull’ex Pupo. Sul ragazzo e sul suo utilizzo dei social, in particolar modo di Only Fans, la speaker radiofonica ha dichiarato:

“Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire.Con le patatine nel c***o ha superato…”.

Queste dichiarazioni non sono affatto piaciute ad Emy, fidanzata di Denis ed ex Pupa. In un’intervista a ThePipol TV, la ragazza si è svegliata contro la vincitrice del GF Vip. Per la di Buono, l’ex Madre Natura sarebbe solo in cerca di visibilità.

Dato che Dosio al momento non può esporsi sui social, avendo il profilo Instagram bloccato, Emy ha deciso di prendere le sue parti. Su quanto detto decentemente da Paola Di Benedetto, l’ex Pupa ha dichiarato:

“Non l’ho fatto prima solo perché ho i profili chiusi. Ne approfitto: L’unica cosa che so di questa signora è che una assettata di visibilità. Anche perché è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social solo grazie a questo episodio!”.

Ha poi aggiunto: “Ma lei dovrebbe rinchiudersi lì. Ne ha veramente tanto bisogno! E poi, dai, nessuno la calcola più. Non sento parlare di lei da anni. Ma chi l’ha messa in mezzo a questa tizia? Ma sti gran ca*** di ciò che pensa“.