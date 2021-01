Paola Turani pubblica una foto con il fratello: la somiglianza è impressionante

Paola Turani è una modella e influencer originaria di Bergamo ed è diventata famosa grazie ai suoi post pubblicati sul suo profilo Instagram. Ad oggi, infatti, Paola è una delle influencer più seguite in Italia, con più di un milione di seguaci. Proprio su Instagram, la modella ha mostrato suo fratello, incredibilmente simile a lei. PER VEDERE LA FOTO CLICCATE QUI

IL FRATELLO DI PAOLA TURANI – Il fratello dell’influencer si chiama Stefano e le follower di Paola l’hanno acclamato moltissimo. I due fratelli sono in vacanza in montagna e si godono un po’ di meritato relax. “Care amiche” ha scritto Paola come didascalia della foto, “è tornato mio fratello su questi schermi. Buona giornata”.

I follower della donna hanno preso positivamente questa notizia e hanno notato la grandissima somiglianza tra i due. La prima cosa notata dai fan, infatti, è stato proprio il colore degli occhi, azzurri e trasparenti.

Lo sguardo è profondo ed entrambi sono bellissimi, due gocce d’acqua. Non sono mancati, infatti, i tanti commenti da parte dei follower: “Ricordaci da chi avete preso gli occhi. Siete bellissimi“; “Siete stupendi! Identici”; “Stessi occhi, stesso sorriso, stessi ricci“; “Siete proprio uno spettacolo per gli occhi Fratellini Turani”.

LE CRITICHE A PAOLA TURANI – Paola Turani, nonostante l’ammirazione dei follower, è spesso criticata soprattutto a causa della sua decisione di non fare figli per ora. La donna ha sempre risposto con molta educazione a questi attacchi spiegando di non essere obbligata a fare figli solo perché sposata.