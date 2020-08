Paolo Bonolis nonno per la prima volta, la figlia Martina in dolce attesa

Recentemente una bellissima notizia ha colto di sorpresa un celebre conduttore televisivo italiano. Paolo Bonolis sarà presto nonno e inutile dire che quest’ultimo è al settimo cielo. Questo anche perché si tratta del suo primissimo nipote nonché primo bambino della figlia Martina Bonolis.

LA GIOIA DEL CONDUTTORE – È successo ieri, in data 11 agosto, quando per la prima volta Martina Bonolis ha pubblicato i primi scatti che la ritraggono con il pancione. Le foto hanno presto fatto il giro del web, fino ad arrivare davanti agli occhi colmi di felicità dello storico presentatore di “Ciao Darwin”. Una felicità difficile da contenere. Infatti Paolo Bonolis, nonno per la prima volta, non vede l’ora di conoscere il suo nipotino. Un immenso onore che lo segnerà fortemente. Ma la domanda che ci potremmo porre è: chi è Martina Bonolis? Scopriamolo insieme!

CHI È MARTINA? – La ragazza è la secondogenita del conduttore televisivo. Nata dalla relazione del padre con la psicologa americana Dianne Zoeller, adesso vive nello stesso continente di sua madre. Continente dove esercita anche lo stesso mestiere, più precisamente nella cosiddetta “Grande Mela”, New York. Lo scorso novembre un evento importante e radioso è avvenuto nella vita della donna. Si è infatti sposata con il suo amore, Tito Gramza, evento che ha portato Paolo Bonolis ad allontanarsi dalla sua terra natia per festeggiare insieme a loro il felice momento. Ora, mesi dopo, un altro considerevole evento ha fatto breccia nella vita della giovane coppia, un figlio.

