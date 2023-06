Paolo Bonolis è di sicuro tra i presentatori più amati e voluti dalla televisione italiana. Un professionista che negli anni è sempre riuscito a coinvolgere il pubblico con la sua parlantina e la sua preparazione culturale e professionale.

Tanti programmi lo hanno visto protagonista in tanti anni di carriera: Avanti un altro, Ciao Darwin, ed anche la conduzione del festival di Sanremo. Una coppia quella con Laurenti che conquista i telespettatori in qualsiasi format, un duo che è riuscito sempre ad ottenere ottimi riscontri.

Durante un’ospitata al Festival della Tv di Dogliani, Paolo ha dato un annuncio che ha sconvolto milioni di fan.

Bonolis pronto a dire addio alla televisione

Paolo ha comunicato il suo desiderio di abbandonare per sempre la televisione: “Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione”.

Bonolis ha condiviso il suo desiderio di trascorrere più tempo con la sua famiglia e con i nipotini, avuti dai suoi figli maggiori. Sono ormai 40 anni che Paolo Bonolis lavora in televisione, una carriera fatta di successi ma anche di tante responsabilità e poco tempo libero.

Ad ogni modo, sono stati tanti i fan che dopo aver appreso la notizia, sono impazienti di scoprire se effettivamente Bonolis prenderà questa decisione e soprattutto in che tempi. Al momento Paolo non ha confermato nulla, bisognerà per tanto attendere e capire se questo desiderio di abbandono è legato ad una scelta imminente o meno.