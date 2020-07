Parma – Napoli, Milik e Mertens out: Lozano possibile ‘falso nueve’

Mercoledì sera il Napoli è chiamato ad affrontare l’insidiosa trasferta di Parma. La formazione che scenderà in campo presenterà però, per forza di cose, una novità importante. Gennaro Gattuso infatti dovrà fronteggiare l’emergenza centravanti.

Contro l’Udinese Dries Mertens ha subito una botta ed è stato a costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo di gioco. Arkadiusz Milik, che gli è subentrato a partita in corso, è stato ammonito ed era diffidato. Ecco allora che il Napoli si presenterà contro il Parma senza i due centravanti presenti in rosa.

Alle due indisponibilità va infatti aggiunto anche l’infortunio di Fernando Llorente, ormai fuori dai radar da tempo immemore. Senza centravanti di ruolo, Gattuso deve fare un scelta e le alternative sono molteplici.

La prima pista è molto fantasiosa e quindi quasi impraticabile: il tecnico azzurro potrebbe chiamare un ragazzo della primavera per farlo esordire dal primo minuto con la prima squadra. Idea molto difficile, non essendoci stato alcun ragazzo ad allenarsi con la prima squadra: più facile che qualcuno invece possa subentrare a partita in corso.

La seconda pista è quella che pare al momento più probabile: Hirving Lozano ‘falso nueve’. Il calciatore messicano, che in questo recente periodo sembra in netta crescita, ha ricoperto parecchie volte con Carlo Ancelotti il ruolo di seconda punta. Probabilmente quindi El Chucky rappresenta la pedina che più facilmente può adattarsi al ruolo di centravanti.

Ultima alternativa è quella di schierare José Maria Callejon nel ruolo di centravanti. L’intelligenza tattica e l’applicazione del ragazzo spagnolo fanno sì che tale ipotesi non venga bollata come irrealistica, anzi. L’ex Real Madrid ha già ricoperto alcune volte la posizione di punta in azzurro sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri.