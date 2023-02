Paulo Dybala allude alla sua clausola di uscita dalla Roma

Paulo Dybala ha di recente parlato della sua clausola di rescissione con la Roma, che potrebbe essere attivata

Giorni rose e fiori per Paulo Dybala alla Roma. Arrivato nella capitale italiana la scorsa estate dopo aver risolto il contratto con la Juventus, l’attaccante argentino sta vivendo una brillante stagione 2022-2023 sotto la guida di José Mourinho. Il 29enne ha già realizzato 11 gol e 6 assist.

In questa situazione, negli ultimi mesi sono emersi dettagli su un possibile cambio di scenario per il giocatore. Secondo quanto riportato in Italia, il giocatore ha una clausola che gli permetterebbe di lasciare l’Italia per 12 milioni di euro. Questa cifra diventerebbe di 20 milioni di euro se la sua nuova squadra fosse in Inghilterra.

Le dichiarazioni

Interrogato in merito, l’internazionale albiceleste ha preso le distanze da un possibile cambio di scenario. La clausola fa parte della discussione tra la Roma e i miei agenti”, ha dichiarato a As, dove ha aggiunto: “La clausola fa parte della discussione tra la Roma e i miei agenti. Non so cosa succederà a fine stagione. Voglio lavorare con José Mourinho, questo è certo. Voglio vincere con la Roma“.

L’argentino, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe addirittura rinnovare il proprio contratto con i giallorossi. Il giocatore sembra intenzionato a continuare con la maglia dei capitolini, specialmente perché sta trovando una propria quadra sotto la gestione di José Mourinho. Prima la vittoria del mondiale, ora sempre più spazio in campo. La Joya continua ad essere felice e con lui anche i tifosi della Roma.