Pedraza, la Juventus sfida l’Inter

Per Pedraza la Juventus sembra essersi inserita, con l’Inter che però resta in vantaggio per il talento spagnolo

Quella che sta vivendo Alfonso Pedraza può dirsi la stagione della definitiva consacrazione. Il calciatore spagnolo del Villarreal continua a stupire la Liga, con prestazioni in continuo crescere che stanno mettendo sugli attenti tutti gli addetti ai lavori del calciomercato.

Calciomercato che si è già mosso per lui in estate, con nessuna squadra che però ha affondato il colpo. Ora Inter e Juventus sembrano farsi avanti prepotentemente per lui. La finestra di gennaio potrebbe ritrovarsi ad essere il palcoscenico giusto per vedere il giocatore trasferirsi altrove.

La richiesta del Villarreal

Gli spagnoli avrebbero richiesto alle squadre interessate circa 25 milioni di euro, un prezzo abbordabile considerando il talento che sta dimostrando di avere Pedraza. Il calciatore spagnolo sta vivendo una crescita esponenziale incredibile, dopo aver dimostrato anche nella scorsa stagione di che pasta sia fatto.

È arrivato in pianta stabile in prima squadra da un paio di stagioni, dopo aver fatto una gavetta interminabile tra un prestito al Real Betis e nelle serie inferiori spagnole. Anche una parentesi a Leeds per lui, non troppo fortunata però.

Il calciatore ora può partire nuovamente per un’esperienza estera, con la Serie A indicata come il campionato più accreditato per vederlo muoversi. Il calciatore ha un talento niente male, tanto che bianconeri e nerazzurri sarebbero intenzionati a provare a chiudere al più presto per lui. Un calciatore di sicura affidabilità, che continua a stupire in Spagna e non solo.