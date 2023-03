Pedullà annuncia: “Zielinski prenderebbe seriamente in considerazione la Lazio”

Il Napoli continua a guidare la classifica di Serie A e ad inseguire il sogno scudetto. In questa prospettiva, sono stati rimandati all’estate tutti i discorsi riguardo le possibili partenze di alcuni titolarissimi.

Al momento, infatti, tutta la squadra è impegnata nel raggiungimento degli obiettivi ma gli scout guardano già con interesse alla prossima finestra di mercato.

Sarà proprio a giugno che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita. In particolare, a dire addio alla maglia azzurra potrebbe essere Piotr Zielinski che già in estate è stato vicino al West Ham con gli intermediari che arrivarono a Castel di Sangro per discutere l’accordo.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Alfredo Pedullà: “A quei tempi il Napoli chiedeva almeno 30 milioni bonus compresi, si era materializzato il West Ham, tuttavia il centrocampista polacco aveva deciso di restare dov’è. Ora il suo contratto scade tra poco più di un anno, i discorsi sul rinnovo non sono stati impostati, ma tra qualche settimana le parti si aggiorneranno“.

“In caso di mancato accordo, Zielinski prenderebbe volentieri in considerazione la Lazio, ha un eccellente rapporto con Sarri, sulla scia di quanto era stato impostato lo scorso giugno. Oggi Piotr guadagna oltre 3,5 milioni perché nel suo contratto c’è un bonus concordato a suo tempo“.