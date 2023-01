Pellegrini sempre nei pensieri della Lazio

Luca Pellegrini potrebbe rientrare presto dal trasferimento temporaneo all’Eintracht Francoforte, dove non ha convinto particolarmente. Su di lui la Lazio

La sua è una richiesta esplicita di Maurizio Sarri, che lo vorrebbe per migliorare la sua Lazio. Luca Pellegrini sta vivendo una stagione di alti e bassi in Bundesliga, con tanto di possibilità di ritorno in Italia.

Dopo appena sei mesi il giocatore sembra non sembra convincere particolarmente i dirigenti tedeschi che vorrebbero rispedirlo alla Juventus. Bianconeri, però, che sarebbero solo una metà di passaggio con l’italiano ex Roma che andrebbe nuovamente nella capitale. Ad attenderlo c’è la Lazio, che potrebbe fare di tutto pur di prelevarlo.

Parole dalla Germania

Intanto dalla Germania arrivano alcune dichiarazioni da parte del club tedesco: “Dopo un buon inizio, Luca ha avuto difficoltà e poi anche piccoli infortuni. Si vedeva che ha la volontà di farsi strada, ma non ha ancora trovato il suo ritmo. Non ha ancora esaurito tutto il suo potenziale con noi. Si vede che ha una buona velocità e un buon comportamento nei duelli. Sarà fondamentale che porti costantemente e in modo affidabile queste qualità in campo e che le sviluppi ogni giorno in allenamento. Tocca a lui decidere come portare avanti questa avventura”.

Intanto in estate il giocatore criticava il modo in cui i calciatori vengono valorizzati in Italia: “Non è stato un passaggio facile. Sono stati bravissimi tutti a darmi una mano e mettermi nelle condizioni di rendere al meglio. Vedendo altri ragazzi si vede sempre di più la differenza tra settore giovanile e prima squadra: è un altro tipo di calcio. C’è poco tempo per far arrivare tutti all’essere pronti. Ci sono molte più pressioni, c’è poco tempo per sbagliare. L’ho vissuto sulla mia pelle. Vediamo ragazzi all’estero, al di là di fenomeni, che hanno 150/200 partite magari alla mia età. Questo perché iniziano a giocare prima nel calcio dei grandi”.