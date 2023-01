Penalizzazione Juventus, il parere di Ancelotti e l’anticipazione di Ziliani: “Fuori dalle Coppe per almeno 5 anni”

La penalizzazione riguardante la Juventus ha scosso non solo il campionato italiano, ma l’Europa intera. Sanzioni, per la squadra bianconera, potrebbero arrivare anche dalla UEFA, con la decisione di escludere il club dalle competizioni per le prossime stagioni.

A rivelare l’indiscrezioni è il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, il quale, sul suo account Twitter, ha rivelato: “La Juventus starà almeno 5 anni senza giocare le coppe. Ma i 5 anni di cui parlo sono il minimo, sarebbe un miracolo rivedere i bianconeri in Champions nel 2028-29: probabilmente l’attesa sarà più lunga, 7-8 anni, diciamo oltre il 2030. E adesso vi spiego il perché“.

“Ai 15 punti di penalizzazione arrivati per il caso della “plusvalenze fittizie” se ne aggiungeranno sicuramente altri per le “manovre stipendi” e altri ancora per la “partnership con società terze. Diciamo che sarà un miracolo riuscire a conservare il posto in serie A. La stagione 2023-24 si aprirà quindi con la Juventus fuori dalle coppe in quanto non classificata. E si aprirà anche con l’UEFA che avrà reso nota la sanzione adottata nei confronti della Juventus dopo i tanti processi subiti in Italia per gli illeciti finanziari. L’UEFA escluderà certamente la Juventus dalle coppe per un certo numero di anni (minimo 2). E se il nuovo Cda bianconero non prenderà le distanze dal progetto Superlega partorito da Agnelli, l’UEFA ne terrà conto e la sanzione sarà ancora più pesante, minimo 3 anni“.

Una risposta misteriosa, invece, è arrivata dall’ex allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. Durante la conferenza stampa del suo Real Madrid, infatti, gli è stata posta la domanda in merito alla penalizzazione inflitta al club bianconero.

Questa la risposta dell’allenatore: “Non riguarda me ma i tribunali. Non voglio commentare, ho una mia opinione ma non la dirò“.