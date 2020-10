I legamenti d’amore sono una tradizione antichissima che affonda le proprie radici nella notte dei tempi. Filtri d’amore, formule magiche, pozioni e rituali segreti, sono sempre stati molto importanti nelle culture magico-esoteriche del passato.

Ancora oggi nel ventunesimo secolo sono in molti ad affidarsi a questi antichi rituali per risolvere le problematiche sentimentali. Amori in crisi, tradimenti, difficoltà di dialogo, sentimenti non corrisposti, gelosie feroci…

In amore non mancano certo i motivi di disagio e di difficoltà, per questo fino dai tempi più antichi ci si rivolge alle persone in grado di attingere a energie speciali in cerca di sostegno.

La sfera sentimentale è troppo importante per l’essere umano per non provare ad andare ad influenzarla positivamente con tutte le armi di cui si può disporre.

Che cosa sono i legamenti d’amore?

Cominciamo con l’affermare che esistono diverse espressioni che indicano un medesimo concetto: fatture d’amore, incantesimi sentimentali, pozioni d’amore, legamenti d’ amore …

Le pratiche possono essere differenti, le formule completamente diverse, i rituali possono essere più o meno efficaci, ma lo scopo è comune: rinsaldare legami di coppie in crisi o far sbocciare sentimenti laddove non sembrano essercene.

I legamenti d’amore sono uno dei capitoli più importanti di varie tradizioni magiche: si trovano specifiche sui legamenti d’amore sia nella magia bianca che in quella rossa che in quella nera.

Non solo: esistono anche altri rituali, meno noti, per fare legamenti d’amore. Ad esempio con la tradizione vudù, con quella africana, nel rito di Sant’Elena, con il rito di Venere, con il rito del sangue mestruale, con le tradizioni magiche sudamericane…

I legamenti d’amore funzionano?

Ecco il tema principale che si ricollega alla domanda del titolo: perché molte persone credono ai legamenti d’amore? Il vero punto cruciale è proprio questo: i legamenti d’amore sembrano davvero funzionare!

Per essere del tutto chiari è meglio precisare che i rituali d’amore non possono essere vincolanti: ovvero non si può soggiogare la volontà di una persona.

Si possono creare le condizioni ideali dal punto di vista esoterico affinché una determinata situazione si concretizzi, ma non si può obbligare ad amare.

Le tre tradizioni principali in questo ambito sono la magia bianca, quella rossa e quella nera. Di queste la magia rossa è la più indicata per fare legamenti d’amore efficaci: le formule sono semplici ma gli effetti sono davvero molto buoni.

Con la magia bianca invece si va ad incrementare le energie positive nella sfera sentimentale: è un rituale piuttosto efficace e soprattutto non ha problematiche di ritorni negativi in caso di errore.

Nella magia nera invece si vanno a creare dei disagi psicologici e fisici alla persona destinataria del legamento. La persona in questione avrà miglioramenti soltanto se inizierà a provare sentimenti d’amore verso chi ha richiesto il legamento.

Solo maghi esperti

È bene precisare che affinché i rituali risultino efficaci e non vadano ad avere effetti negativi, devono essere svolti soltanto da maghi capaci ed esperti. La magia non è un ambito in cui affidarsi al “faidate”.