Polemica per una frase di Gaia Zorzi su Tommaso Stanzani: “Cognato temporaneo”. La replica di lei

Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha avviato una brillante carriera in tv, ma anche l’amore sembrerebbe andare a gonfie vele. Nello specifico, complice Maria De Filippi, Zorzi ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Tommaso Stanzani. La storia va avanti da diversi mesi, infatti, l’influencer milanese l’ha presentato alla famiglia, compresa Gaia Zorzi.

POLEMICHE PER UNA FRASE DI GAIA – La ragazza, attualmente, conduce assieme a Giulia Salemi il GFVipParty. Questo show va in onda su Mediaset Infinity e le due ragazze commentano tutto ciò che accade nella casa intervistando molti ospiti. La puntata del 25 ottobre ha suscitato qualche polemica, vediamo cosa è successo.

Nel presentare gli ospiti dell’ultima puntata, ovvero Tommaso Stanzani, Gaia ha esordito chiamandolo “cognato temporaneo”. Nonostante la sua fosse una frase palesemente ironica ma anche scaramantica, qualcuno si è lamentato e l’ha accusata di essere stata poco carina nei confronti del fidanzato di suo fratello.

LA REPLICA DI GAIA ZORZI – La ragazza, stufa dei continui attacchi a causa di questa frase, ha deciso di replicare e mettere a tacere i “leoni da tastiera”. “Ieri c’è stata una polemica perché ho detto “cognato temporaneo” (anche se ho specificando che lo dicevo per scaramanzia) dimostra che volete sempre vedere il marcio in qualsiasi cosa. Funny thing is che l’ultimo posto dove potete trovarlo è nel mio rapporto con i due Tommy” ha detto Gaia specificando che secondo lei Stanzani è un ragazzo perfetto per il suo Tommaso.

Tuttavia, le polemiche non si sono placate perché qualche utente sui social ha spiegato che avrebbe potuto dire altri frasi scaramantiche senza far passare Tommaso Stanzani come uno qualunque.