Pressing di Bremer su Cairo, il giocatore vuole andare all’Inter: il punto della situazione

L’Inter è sempre più attiva sul mercato per mettere a punto le operazioni in entrata e in uscita, su disposizione del mister Simone Inzaghi e del ds Giuseppe Marotta. Voci dell’ultim’ora danno in fase avanzata uno scambio.

Attraverso il suo agente e l’intermediario dell’operazione, il difensore del Torino Bremer è in pressing su Urbano Cairo perché abbassi la sua richiesta da oltre 40 milioni fatta al club milanese, obiettivo del calciatore.