Cavani: possibile ritorno in serie A?

Tra i top player che compongono la rosa degli svincolati quest’anno c’è anche Edinson Cavani. Reduce da una stagione al Manchester United poco soddisfacente, l’attaccante uruguaiano classe ’87, è attualmente svincolato e pronto per accordarsi con un nuovo club.

Voci di mercato lo avrebbero visto vicino al Monza che ha ottenuto la promozione in Serie A. Il dirigente sportivo Galliani, dopo aver portato a casa Matteo Pessina, è deciso a mettere a punto altri due colpi: si parla di Andrea Petagna del Napoli la cui valutazione parte da 20 milioni e si sogna l’arrivo di Edinson Cavani. Al momento non ci sono offerte concrete ma sembra che la società lombarda abbia incontrato l’entourage del calciatore per valutare un possibile trasferimento in Brianza.

La visione più romantica della storia vede, invece, il ritorno di Cavani al Napoli. La società di De Laurentiis, infatti, sta valutando i possibili sostituti di Osimhen il cui futuro in azzurro non è ancora certo. L’idea del Napoli di provare a ripuntare sull’attaccante uruguaiano non è stata confermata ma è certo che sarebbe emozionante rivedere il Matador nuovamente in azzurro dopo dieci anni.