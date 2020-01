Pronto il doppio colpo del Napoli dal Verona con Amrabat e Rrahmani

La trattativa del Napoli per acquisire le prestazioni sportive di Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani dal Verona sono ormai in dirittura d’arrivo. Giuntoli e il suo staff hanno lavorato a lungo da tempo su questo doppio binario che collega Verona a Napoli e sembra ormai essere trovato l’accordo. Si aspetta quasi solo l’ufficialità che secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato, potrebbe arrivare entro il 20 gennaio con i due contratti già depositati.

La cifra per l’acquisto di entrambi i calciatori degli scaligeri si aggira attorno ai 30 milioni di euro più bonus: un tesoretto che dà ossigeno ai veneti e permette a Gattuso di ottenere importanti rinforzi. A centrocampo oltre al marocchino è in chiusura anche l’affare Lobotka con il Celta Vigo, mentre il kosovaro andrà a rinforzare il reparto difensivo che quest’anno non sta ottenendo grandi risultati.

I due calciatori del Verona hanno fatto molto bene fin qui e si sono messi talmente in luce da attirare da subito le attenzioni dei grandi club. Il Napoli infatti non ha voluto aspettare giugno onde evitare che il prezzo dei loro cartellini potesse aumentare ancora di più. In effetti, la trattiva per Amrabat non è stata facile perché molti altri club italiani si erano inseriti per provare a portarlo via.

Alla fine però, l’interesse partenopeo è stato più insistente e ha giocato un ruolo importante anche la volontà di prendere Rrahmani. Secondo alcune fonti ci potrebbe essere una possibile discrepanza nell’annuncio e nell’ufficialità dei due calciatori. La trattativa per Amrabat dovrebbe chiudersi nelle prossime ore, forse addirittura prima della sfida con l’Inter; mentre per quanto riguarda il calciatore kosovaro si potrebbe dover aspettare a metà gennaio.