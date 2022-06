PSG, problemi per Skriniar. Attenta, Juve!

Il PSG starebbe trovando problemi con l’Inter per l’accordo su Milan Skriniar. Non dovesse arrivare lo slovacco, i francesi andrebbero su un obiettivo bianconero

Milan Skriniar potrebbe non andare al Paris Saint Germain. Il difensore slovacco è il primo obiettivo della dirigenza parigina, ma sembrano esservi problemi per l’acquisto.

Distanza, troppa, tra domanda e offerta. L’Inter vuole almeno 70 milioni, il PSG offre 50. Distanza non incolmabile, ma i francesi continuano a spingere per avere lo slovacco. Non dovesse arrivare, i francesi andrebbero su Gabriel dell’Arsenal. Il calciatore brasiliano è valutato 50 milioni e su di lui c’è anche la Juventus.

Marotta aiuta i bianconeri?

Stando alle ultime dichiarazioni, però, Giuseppe Marotta potrebbe aiutare i bianconeri per Gabriel. La Juventus non si sa ancora se sia disposta a puntare tutto sul brasiliano, ma in ogni caso le ultime dichiarazioni di Marotta sembrano aprire alla cessione di Skriniar.

Ecco le parole dell’amministratore delegato dell’Inter a Radio Rai: “Secondo me questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore. Quello sarà il settore dove saremo costretti ad agire.

Stiamo ipotizzando alternative valide nel caso in cui qualcuno dovesse partire. Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di vertice, è un giocatore sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni”. Dunque probabile una cessione di Skriniar, con Bremer che diventerebbe – anche se già lo è – il primo obiettivo della dirigenza nerazzurra per la difesa. Il Torino chiede 50 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe ottenere dalla cessione dello slovacco.